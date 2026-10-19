Рубио пояснил, что Трамп снял санкции с российского дизеля ради выгоды США, а не РФ

Госсекретарь США Марко Рубио Фото: АР/ТАСС

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп позволил российскому дизелю попасть на мировой рынок ради интересов собственной страны, а не чтобы помочь России или навредить Украине, заявил госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио в интервью изданию Breitbart News.

"Это повлияет на США и поможет нашей стране. Это также поможет другим странам, и наш президент принял такое решение не потому, что это плохо для Украины или хорошо для России, а потому что это хорошо и важно для США", - заявил Рубио, говоря о сделке по дизелю.

Госсекретарь подчеркнул, что Трамп принимает все решения именно исходя из интересов США.

Говоря об украинском конфликте, Рубио подчеркнул, что ситуация остается сложной, однако США все еще готовы способствовать урегулированию.

"США все еще готовы и способны сыграть роль посредника, если будет такая возможность, чтобы завершить этот конфликт путем переговоров, а мы считаем, что именно так этот конфликт и завершится", - заявил он.

При этом Рубио отметил, что, несмотря на желание США увидеть конец украинского конфликта, у Вашингтона есть другие приоритеты по всему миру, на которых он сейчас сфокусирован.

Как сообщалось, после телефонного разговора президентов США и РФ Дональда Трампа и Владимира Путина 9 октября Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) выдало временную генеральную лицензию до апреля следующего года, разрешающую поставки российского дизельного топлива на мировой рынок. Уже в октябре Россия готова поставить на рынок США, а также других партнеров 300 тыс. тонн дизельного топлива, а к концу года готова довести этот объем до 3-3,5 млн т в месяц, говорил вице-премьер РФ Александр Новак. По его словам, в настоящее время министерства энергетики РФ и США совместно с компаниями прорабатывают контракты на поставку российского дизтоплива.