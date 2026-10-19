Поиск

Вылетевший из Тель-Авива самолет экстренно сел в Софии из-за сообщения о бомбе

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Самолет Airbus A320 авиакомпании Austrian Airlines, летевший из Тель-Авива в Вену, экстренно приземлился в Софии сообщения вечером о бомбе на борту, которое оказалось ложным, сообщают европейские СМИ.

"Мы подтверждаем, что 18 октября 2026 года существовала угроза в отношении рейса OS82, выполнявшегося из Тель-Авива в Вену, что привело к необходимости совершения рейсом промежуточной посадки в Софии", - заявили Austrian Airlines 19 октября.

По данным израильской Haaretz сигнал о минировании вечером в воскресенье дал гражданин Австрии, которого не было на борту самолета. Sky News со ссылкой на Минтранс Болгарии уточняет что в тот момент самолет находился рядом с румынской границей, пилоты запросили экстренную посадку в болгарской столице. Как передает болгарское агентство БТА, болгарские ВВС подняли в воздух истребители МиГ-29 для сопровождения лайнера. В Софии самолет обыскали, взрывных устройств саперы не обнаружили. После этого лайнер вылетел в Вену.

На борту самолета был 51 пассажир и шесть членов экипажа.

По данным сайта Flightradar24, самолет вошел в воздушное пространство Румынии в воскресенье вечером, затем повернул на юг и направился обратно в Болгарию и приземлился в Софии.

Austrian Airlines Минтранс Тель-Авив Австрия София Болгария Израиль
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В ЕС не планируют возобновлять импорт российского газа

Во Франции в отдельных районах ввели комендантский час

 Во Франции в отдельных районах ввели комендантский час

В Литве заявили, что нарушивший воздушное пространство страны дрон был украинским

Вылетевший из Тель-Авива самолет экстренно сел в Софии из-за сообщения о бомбе

Трамп после беспорядков во Франции призвал срочно закрыть границы для нелегалов

Рубио пояснил, что Трамп снял санкции с российского дизеля ради выгоды США, а не РФ

 Рубио пояснил, что Трамп снял санкции с российского дизеля ради выгоды США, а не РФ

Кремль считает невозможным урегулирование на Украине без участия представителей Киева

Маск пообещал раздать американским детям по одной акции SpaceX

Полиция Парижа за воскресенье задержала 351 участника беспорядков

 Полиция Парижа за воскресенье задержала 351 участника беспорядков

Самолет авиакомпании S7 подал сигнал бедствия над Казахстаном
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 12426 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3929 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 164 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 479 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 149 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 200 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 126 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 460 материалов
Нобелевская премия - 2026 Нобелевская премия - 2026 6 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 115 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 259 материалов