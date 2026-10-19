Вылетевший из Тель-Авива самолет экстренно сел в Софии из-за сообщения о бомбе

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Самолет Airbus A320 авиакомпании Austrian Airlines, летевший из Тель-Авива в Вену, экстренно приземлился в Софии сообщения вечером о бомбе на борту, которое оказалось ложным, сообщают европейские СМИ.

"Мы подтверждаем, что 18 октября 2026 года существовала угроза в отношении рейса OS82, выполнявшегося из Тель-Авива в Вену, что привело к необходимости совершения рейсом промежуточной посадки в Софии", - заявили Austrian Airlines 19 октября.

По данным израильской Haaretz сигнал о минировании вечером в воскресенье дал гражданин Австрии, которого не было на борту самолета. Sky News со ссылкой на Минтранс Болгарии уточняет что в тот момент самолет находился рядом с румынской границей, пилоты запросили экстренную посадку в болгарской столице. Как передает болгарское агентство БТА, болгарские ВВС подняли в воздух истребители МиГ-29 для сопровождения лайнера. В Софии самолет обыскали, взрывных устройств саперы не обнаружили. После этого лайнер вылетел в Вену.

На борту самолета был 51 пассажир и шесть членов экипажа.

По данным сайта Flightradar24, самолет вошел в воздушное пространство Румынии в воскресенье вечером, затем повернул на юг и направился обратно в Болгарию и приземлился в Софии.