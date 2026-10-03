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Пилот рейса Flydubai признался, что хотел разбить самолет в Израиле

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Второй пилот пассажирского самолtта FlyDubai, который ранее на этой неделе во время перелета напал на командира экипажа, признался следователям, что планировал разбить авиалайнер в Израиле, сообщает телеканал ABC News.

"Подозреваемый "сотрудничает" с властями, расследующими инцидент, и дал понять, что собирался разбить самолет в Израиле", - говорится в сообщении телеканала со ссылкой на источники, знакомые с ходом расследования.

Личность пилота, гражданина Омана, установлена, утверждает ABC News. Источники телеканала сообщают, что это 29-летний Хамам аль-Хаммами.

По словам официальных лиц, беседовавших с ABC News, аль-Хаммами в 2024 году, работая стажером второго пилота в Oman Air, был уличен в хранении материалов экстремистского характера. Тем не менее ему разрешили продолжить работу в авиакомпании на административной должности.

Следователи до сих пор пытаются выяснить, как подозреваемый впоследствии получил допуск к полетам в FlyDubai и как оказался вторым пилотом в кабине самолета, направлявшегося в Израиль.

Аль-Хаммами в четверг перевезли из Саудовской Аравии в ОАЭ, где инициировано расследование по подозрению в причастности к терроризму. Ожидается, что израильские официальные представители прибудут в Эмираты и будут участвовать в дальнейших допросах подозреваемого.

Днем в среду с летевшего из Дубая в Израиль самолета в воздушном пространстве Иордании подали сигнал о внештатной ситуации, в том числе о возможной попытке угона. Позже стало известно, что один из пилотов ранил ножом коллегу, когда попытался перехватить управление самолетом. В итоге с нападавшим справились пилот и пассажиры. Затем авиалайнер удалось посадить в Саудовской Аравии.

Израиль FlyDubai пилот
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