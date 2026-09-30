В Израиле заявили, что в ситуации с рейсом Flydubai удалось предотвратить трагедию

По предварительной версии, один из пилотов попытался захватить самолет и разбить его

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Высокопоставленный израильский чиновник заявил Channel 12, что в ситуации с экстренной посадкой самолета Flydubai в Саудовской Аравии удалось предотвратить "чудовищную катастрофу".

Самолет, летевший из ОАЭ в Тель-Авив подал сигнал о попытке захвата, а затем изменил курс и сел в саудовском аэропорту Табук.

По словам источника Channel 12, второго пилота основного экипажа заподозрили в том, что он пытался захватить самолет и намеренно разбить его.

Телеканал i24NEW сообщил, что командир экипажа, возможно, хотел таким образом покончить с собой, а второй пилот пытался его остановить. Израильский источник Jerusalem Post высказал аналогичную версию, но не уточнил, кто из двух пилотов пытался совершить угон и тем самым спровоцировал потасовку в кабине.

Самолет и пассажиров спасла еще одна группа пилотов, которые находились на борту в гражданской одежде, они перехватили управление и благополучно посадили борт в Саудовской Аравии, утверждют Channel 12 и Jerusalem Post. По их сведениям, обезвредить пилота, который пытался захватить самолет, помог один из пассажиров. Израильские СМИ уже опубликовали фотографии стоящего пассажира в окровавленной футболке.

Jerusalem Post пишет, что израильские спецслужбы склоняются к версии попытки теракта. Затем об этом же сообщили источники Channel 12 и Ynet.

Издание Walla news сообщило, что в попытке захватить самолет заподозрили пилота из Омана. Ynet сообщил такую же версию и добавил, что другой пилот - подданный ОАЭ. Также в СМИ публиковались версии, что командиром экипажа был россиянин, вторым пилотом - украинец и они устроили потасовку.

Пока пилоты дрались, самолет снизился примерно на четыре километра, сказал израильский источник JPost.

Авиакомпания Flydubai подтвердила, что на борту ее самолета произошел "инцидент", но самолет благополучно сел в аэропорту Табук и все пассажиры в порядке. За ними будет отправлен резервный борт.

Самолет летел из Дубая в Тель-Авив, на борту было больше сотни пассажиров, в основном граждан Израиля, пишет The Times of Israel. Сначала он подал общий сигнал бедствия - 7700, а затем сигнал 7500, который означает незаконное вмешательство на борту, в том числе возможный захват. Затем снова был подан сигнал 7700.

ВВС Израиля были готовы поднять в воздух истребители, сообщало Walla. Израильское воздушное пространство на некоторое время закрывали. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху экстренно созвал силовиков на совещание, писала JPost. Затем канцелярия Нетаньяху заявила, что ситуация под контролем и принимаются все меры для того, чтобы граждане Израиля благополучно вернулись в страну.

Отец пассажирки рейса с ее слов рассказал журналистам, что она слышала крики, видела, как человек с ножом свалил с ног пилота и что было много крови. Напавшего помогли остановить пассажиры-израильтяне и вытащили его из кабины. По словам другого очевидца, напавшим был другой пилот. Раненому летчику первую помощь оказал пассажир-стоматолог.