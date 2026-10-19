Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Рекомендация ВОЗ прививать против ВПЧ девочек от 4 до 8 лет, радикалы при контакте микропластика с водой, а также польза любимой музыки при постановке внутривенного катетера

Победитель фотоконкурса Wildlife Photographer of the Year 2026 в номинации "Поведение беспозвоночных" Фото: Sitaram Raul/Wildlife Photographer of the Year 2026

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Интерфакс" и научно-популярное издание N+1 подготовили совместный обзор основных новостей науки, техники и технологий за последние семь дней.

- Швейцарские исследователи провели эксперимент и выяснили, что любимая музыка значительно уменьшает боль во время и после постановки внутривенного катетера, музыка Моцарта менее эффективна, а релаксирующая вообще не влияет на боль. Уровень болевых ощущений регистрировали по визуальной аналоговой шкале от 0 до 10 баллов до, сразу, через 30 секунд и две минуты после катетеризации вены. При прослушивании Моцарта наблюдалась лишь небольшая тенденция к уменьшению боли через две минуты при анализе всех участников, а при анализе только участников с существенными болевыми ощущениями она уменьшала боль через две минуты с пограничными значениями значимости через 30 секунд.

- Нобелевские лауреаты по химии 2026 года получили награду за достижение амбициозной цели: искоренение зловещих двойников в химических реакциях. В этой статье рассказывается об устройстве химических доппельгангеров, о трех теоретических условиях, которые должны были предупредить их появление, и о том, как лауреатам удалось подтвердить эти теоретические предположения.

- Ради этих кадров фотографы шли по загадочным следам на песке, ложились в пыль рядом с жуком-навозником, подсвечивали грибы ультрафиолетом и наблюдали за ухаживаниями мурен. Здесь собраны в галерее работы, которые победили в конкурсе Wildlife Photographer of the Year 2026.

- В 2026 году Нобелевскую премию по экономике присудили за сглаживание экономических колебаний. О том, почему обещанная прибавка к зарплате меняет наши расходы еще до того, как мы ее получим, чем Homo economicus похож на обычного человека и как уместить задачу центрального банка в двух строчках, специально для N+1 рассказывает профессор Антверпенского университета и выпускник РЭШ Константин Егоров.

- Палеоантропологи проанализировали неандертальские останки, раскопанные в иракской пещере Шанидар, и обнаружили, что хорошо сохранившаяся лопатка взрослого индивида, жившего примерно 75 тысяч лет назад, была пробита насквозь. Скорее всего, этого архаического человека убили деревянным копьем, которое спереди вонзилось в его грудную клетку. Неандертальцы обычно использовали деревянные копья для охоты на диких животных, порой на очень опасных. Убитый неандерталец находился лицом к человеку, пронзившему его. Копье вошло в левую часть грудной клетки, пробило легкое и, вполне вероятно, перебило важные кровеносные сосуды.

- ВОЗ разрешила странам проводить плановую иммунизацию девочек в возрасте 4-8 лет одной дозой вакцины против вирусов папилломы человека, если это приведет к увеличению охвата вакцинацией. Эксперты также рекомендуют проводить вакцинацию против ВПЧ девочек в возрасте 9-14 лет по схеме однократной вакцинации. Кроме того, рекомендуется проведение догоняющей вакцинации женщин до 25 и 30 лет, а также мужчин до 20 лет. Приоритетным направлением стоит считать внедрение всеобщей вакцинации мальчиков в возрасте 9-14 лет.

- Зоологи отследили судьбу колючих устриц Spondylus gaederopus – редких моллюсков из Средиземного моря – по итальянским натюрмортам XVII–XVIII веков. Изображения S. gaederopus обнаружены на 43 таких картинах. Судя по всему, в начале Нового времени эти моллюски были многочисленными и часто продавались на рыбных рынках в некоторых частях итальянского побережья. Анализ натюрмортов также показал, что раковины в среднем были примерно на 2 см длиннее, чем в наши дни. Уменьшение размеров моллюсков может быть связано с их чрезмерным промыслом. У побережья полуострова Салентина когда-то наблюдались плотные скопления S. gaederopus, они почти полностью исчезли в конце 1970-х годов, но частично восстановились в следующем десятилетии. В наши дни их добывают редко. Тем не менее, анализ социальных сетей показал, что в последнее время растет интерес к этому виду как к редкому и ценному деликатесу.

- Американские химики выяснили, что частицы микропластика (частицы пластика размером пять миллиметров и менее) при контакте с водой могут генерировать активные гидроксильные радикалы, способные повреждать клетки и биомолекулы. Для образования радикалов не нужен ни солнечный свет, ни присутствие окислителей – достаточно микропластика и воды. Ранее не было известно об этом механизме, с помощью которого микропластик может повреждать биомолекулы и клетки. Масштабы повреждений и их последствия для здоровья человека еще предстоит изучить.

- Физики представили набор из 50 неопубликованных исследовательских задач по теоретической физике с проверяемыми ответами и протестировали способность ИИ-агентов решить их автономно, без подсказок человека. Лучшим агентом стал Codex модели GPT-6 Astra, который верно решил 49 задач.

- Американские исследователи представили предварительные результаты пилотных испытаний генной терапии, направленной на эпигенетическое восстановление ганглионарных клеток сетчатки при вызванной глаукомой нейропатии зрительного нерва.