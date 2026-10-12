Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Рекомендации ВОЗ лечить ожирение у детей без лекарств и операций, влияние нескольких собак дома на субъективную оценку сна, а также связь навязчивого желания накачать мышцы с сексуальной дисфункцией

Фото: Raquel Maria Carbonell Pagola/LightRocket via Getty Images

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Интерфакс" и научно-популярное издание N+1 подготовили совместный обзор основных новостей науки, техники и технологий за последние семь дней.

- Исследование показало, что симптомы мышечной дисморфии, или бигорексии, – психического расстройства, при котором человек воспринимает свое тело недостаточно мускулистым и крупным, – связаны с сексуальной дисфункцией у молодых мужчин, хотя связь оказалась небольшой. Несмотря на очевидные методологические проблемы этого исследования в виде сбора данных с помощью онлайн опроса, его результаты частично подтвердили гипотезу. Примечательно, что нетерпимость к внешнему виду была связана с семью из восьми оцененных сексуальных проблем.

- ВОЗ выпустила первые глобальные руководства по борьбе с ожирением у детей и подростков. Согласно этим документам, фармакологическое лечение и операции по уменьшению желудка детям младше 10 лет не показаны, а у подростков допустимы только при неэффективности других комплексных мер. Помимо основных рекомендаций по лечению ожирения, руководства подчеркивают важность поддержки психического здоровья. Тревожность, депрессия, низкая самооценка могут провоцировать нездоровые пищевые привычки, низкую физическую активность и избегание социальных контактов, а дети и подростки с ожирением могут сталкиваться с буллингом, приводящим к психическим расстройствам.

- В Якутии обнaружили письмо XVIII века, отправленное жителем Олекминского острога настоятелю якутского Спасского монастыря. Письмо нашли не среди документов архива, а в виде комка бумаги, которая неоднократно использовалась не по назначению. Возможно, отправителя послания звали Федор или Федот Габышев, который в одном из письменных источников упоминался как бывший служилый человек, занимавшийся в 1737 году продажей пива. В послании автор просит защиты и жалуется на своего соседа – священника Андрея Ядрихинского, который, по словам отправителя, не давал ему жить, стрелял из лука по его слугам, свиньям, а также зарезал корову, когда отправился на рыбалку. Состоялось ли разбирательство после обращения этого человека с жалобой на священника, остается непонятно.

- Нобелевскую премию 2026 года по физиологии или медицине вручили за оптогенетику. В этой статье N+1 подробно рассказывается, на что пролили свет лауреаты и почему Нобелевский комитет мог бы быть скромнее в своих формулировках.

- Двое аспирантов читают статью незнакомого им профессора и отправляются в Антарктиду, чтобы устроить там нелегальный эксперимент. Так создавалась обсерватория IceCube, руководителю которой на минувшей неделе присудили Нобелевскую премию по физике. Как рискованная идея превратилась в один из крупнейших научных инструментов в мире и открыла путь к нейтринной астрономии высоких энергий – в этом подробном материале.

- Прививка четырехвалентной вакциной против вируса папилломы человека (ВПЧ) до беременности связана с более низкой вероятностью ее неблагоприятных исходов. женщины, вакцинированные в возрасте до 17 лет, имели значительно более низкие шансы на преждевременные роды и преждевременный разрыв плодных оболочек по сравнению с невакцинированными женщинами. Эти данные дополнительно обосновывают меры по широкому внедрению вакцинации от ВПЧ среди девочек-подростков.

- Американские исследователи проанализировали данные по ИИ-психозам психиатрических пациентов крупного академического медицинского центра и выяснили, что большинство пациентов с ними сталкивались с психозом впервые.

- Четверть века назад в Великом Новгороде вскрыли статусную гробницу XII века, в которой покоились останки взрослого мужчины. Исследователи предположили, что в саркофаге мог лежать скелет внука Мстислава Великого – князь Вячеслав Ярославич. Однако пока такая идентификация остается не очень убедительной, так как и данные генетики не позволили однозначно связать этого мужчину с известными Рюриковичами.

- Небольшое исследование канадских ученых, в котором с помощью опросников и акселерометров изучалась активность собак и их хозяев, показало, что наличие нескольких собак связано с ухудшением субъективных оценок качества сна. При этом активность человека ночью предшествовала активности собаки чаще, чем активность собаки предшествовала активности человека. Ученые признают, что результаты этого исследования не отвечают на вопрос о том, кто кому мешает спать – хозяин или собака. В целом же, как отмечается, совместный сон не оказывал влияния на продолжительность или качество сна у людей или на ночную активность собак.