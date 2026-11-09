Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Зубная щетка с микрозарядами против бактерий, пищевая соль с калием как способ предотвратить три миллиона смертей в год и что наблюдать на небе в ноябре

Суперлуние в Македонии Фото: ЕРА/ТАСС

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Интерфакс" и научно-популярное издание N+1 подготовили совместный обзор основных новостей науки, техники и технологий за последние семь дней.

- Портал "Грамота.ру" объявил шорт-лист акции "Слово года - 2026". Лексика, связанная с искусственным интеллектом, заняла половину этого списка. Оставшиеся пять мест забрали "прайм-эра", "дофаминовый", "нишевый", "воздухан" и "тревожник". Отмечается также тенденция к сокращению слов: отказ от глаголов на -ировать в пользу глаголов -ить ("редачить", "генерить", "кодить", "блочить"). Их популярность объясняется склонностью людей позволять себе маленькие удовольствия в сложные времена.

- Китайские ученые создали антибактериальную зубную щетку. При трении нa щетинкaх из пьезоэлектрического материала появляются микрозаряды, которые генерируют образование активных форм кислорода. В лабораторных экспериментах щетка помогла разрушить бактериальные биопленки, а в трехмесячном клиническом исследовании уменьшила зубной налет и воспаление десен.

- Замена всей пищевой соли на соль с калием в мире может предотвратить почти 3 млн смертей и больше 10 млн новых случаев сердечно-сосудистых заболеваний и хронической болезни почек ежегодно. Это показало моделирование по 193 странам мира. Около 40 процентов преимуществ замены соли пришлось на женщин. Наибольшая польза в абсолютном отношении может быть в Китае и Индии – странах с большим населением и высоким потреблением соли, однако предотвращения как минимум 10 процентов сердечно-сосудистых смертей можно достичь в 69 процентах стран. Замена только произвольно потребляемой соли может предотвратить несколько больше смертей, чем замена непроизвольно потребляемой: 1,85 млн против 1,56 млн в год. Наибольшая польза от первой стратегии достижима в Китае, Индии, Индонезии и России, от второй – в Китае, Индии, Индонезии и США.

- Участники съемочной группы BBC запечатлели необычную охоту индийской афалины из залива Шарк в Западной Австралии. Самка губкой заткнула вход в полость у основания рифа, где рыбы искали убежище при опасности. В итоге это позволило афалине поймать одну из них. Ранее было известно, что около пяти процентов местной популяции дельфинов надевают на рострум губок и с их помощью ищут добычу на морском дне. Возможно, так они защищают морды от повреждений о камни и ракушки, а также страхуют их на случай встреч с рыбами, которые обладают ядовитыми шипами. Теперь можно предположить, что дельфины используют губки обоими и для защиты, и для охоты.

- Тот, кто не побоится холодных ночей и отправится наблюдать звезды, будет вознагражден. Что и где искать в ноябрьском небе – можно узнать в материале N+1.

- В 2025 году четверть подростков во всем мире сообщила об отсутствии хотя бы часовой физической активности в течение недели. Только 14% поддерживали достаточный уровень активности ежедневно, а среднее значение по миру составило 2,7 активного дня в неделю. В целом, в период с 2010 по 2025 год уровень физической активности среди подростков практически не изменился. Если такая тенденция сохранится к 2030 году, то глобальная цель Всемирной организации здравоохранения достигнута не будет. Ни один регион или страна не соответствует требованиям по физической активности подростков для мальчиков, девочек или обоих полов вместе взятых.

- В 2023 году во всем мире зафиксировали 887 тысяч новых случаев рака шейки матки и 369 тысяч связанных с ним смертей. Больше всего пострадали страны Африки к югу от Сахары. Рак шейки матки остается одной из ведущих причин смертности среди женщин репродуктивного возраста во всем мире. За последние три десятилетия число смертей от этого заболевания среди женщин увеличилось более чем на 70%, причем наибольшее бремя отмечено в странах с низким уровнем дохода.

- В новом выпуске блога об ИИ и когнитивных искажениях когнитивный психолог Ксения Лужнова рассказывает, почему сложные моральные выборы проще поручить машине и что при этом происходит с нашим чувством ответственности.