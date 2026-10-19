Поиск

В ЕС 77 технологических проектов с нулевыми выбросами получат 3,4 млрд евро поддержки

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Еврокомиссия объявила, что отобрала 77 европейских проектов в сфере технологий с нулевым уровнем выбросов (net-zero), которые получат 3,4 млрд евро поддержки по итогам конкурса Инновационного фонда.

"Реинвестируя доходы от системы торговли квотами на выбросы Евросоюза в передовые экологически чистые технологии, Инновационный фонд помогает компаниям выходить на рынок, сокращать выбросы и укреплять конкурентоспособность Европы", - заявил член ЕК по вопросам климата Вопке Хукстра.

По его словам, так ЕС достигает своих климатических целей, одновременно поддерживает создание рабочих мест, привлечение инвестиций и формирование устойчивой экономики с нулевым уровнем выбросов.

Проекты в 23 странах Европейской экономической зоны охватывают широкий спектр отраслей и технологий. "В их число входят энергоемкие отрасли, возобновляемые источники энергии и инновационные системы хранения энергии, производство экологически чистых технологий, транспорт с нулевым уровнем выбросов, переработка важнейшего сырья, современные альтернативные виды топлива и промышленное управление углеродными выбросами", - сообщила Е.

По оценкам ЕК, 77 отобранных проектов способны обеспечить значительное сокращение выбросов парниковых газов. "Этот шаг, наряду с сопутствующим эффектом от инноваций в других секторах, внесет существенный вклад в достижение цели ЕС по обеспечению климатической нейтральности к 2050 году", - рассчитывают в Брюсселе.

Евросоюз Еврокомиссия Вопке Хукстра
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В МИД Германии вызвали посла Ирана в связи с предотвращенными покушениями на евреев

Иран попросил РФ укрепить свои порты на Каспии, чтобы обеспечить поставки зерна

Иран возлагает на США ответственность за ситуацию с Ормузским проливом

В ЕС не планируют возобновлять импорт российского газа

Во Франции в отдельных районах ввели комендантский час

 Во Франции в отдельных районах ввели комендантский час

В Литве заявили, что нарушивший воздушное пространство страны дрон был украинским

Вылетевший из Тель-Авива самолет экстренно сел в Софии из-за сообщения о бомбе

Трамп после беспорядков во Франции призвал срочно закрыть границы для нелегалов

Рубио пояснил, что Трамп снял санкции с российского дизеля ради выгоды США, а не РФ

 Рубио пояснил, что Трамп снял санкции с российского дизеля ради выгоды США, а не РФ

Кремль считает невозможным урегулирование на Украине без участия представителей Киева
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3930 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 12426 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 164 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 479 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 149 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 200 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 126 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 460 материалов
Нобелевская премия - 2026 Нобелевская премия - 2026 6 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 115 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 259 материалов