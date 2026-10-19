В ЕС 77 технологических проектов с нулевыми выбросами получат 3,4 млрд евро поддержки

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Еврокомиссия объявила, что отобрала 77 европейских проектов в сфере технологий с нулевым уровнем выбросов (net-zero), которые получат 3,4 млрд евро поддержки по итогам конкурса Инновационного фонда.

"Реинвестируя доходы от системы торговли квотами на выбросы Евросоюза в передовые экологически чистые технологии, Инновационный фонд помогает компаниям выходить на рынок, сокращать выбросы и укреплять конкурентоспособность Европы", - заявил член ЕК по вопросам климата Вопке Хукстра.

По его словам, так ЕС достигает своих климатических целей, одновременно поддерживает создание рабочих мест, привлечение инвестиций и формирование устойчивой экономики с нулевым уровнем выбросов.

Проекты в 23 странах Европейской экономической зоны охватывают широкий спектр отраслей и технологий. "В их число входят энергоемкие отрасли, возобновляемые источники энергии и инновационные системы хранения энергии, производство экологически чистых технологий, транспорт с нулевым уровнем выбросов, переработка важнейшего сырья, современные альтернативные виды топлива и промышленное управление углеродными выбросами", - сообщила Е.

По оценкам ЕК, 77 отобранных проектов способны обеспечить значительное сокращение выбросов парниковых газов. "Этот шаг, наряду с сопутствующим эффектом от инноваций в других секторах, внесет существенный вклад в достижение цели ЕС по обеспечению климатической нейтральности к 2050 году", - рассчитывают в Брюсселе.