Доля ВИЭ в общей генерации электроэнергии в ЕС достигла 47,3% в 2025 году

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Возобновляемые источники энергии (ВИЭ) в Европейском союзе в 2025 году обеспечили 47,3% всего производства электроэнергии по сравнению с 47,2% годом ранее, говорится в сообщении статистического управления ЕС.

Ветряные электростанции (ВЭС) были основным производителем электричества среди ВИЭ – 37,5%. Далее следуют солнечные электростанции (СЭС) и ГЭС – 27,5% и 25,9% соответственно.

Производство на СЭС в прошлом году выросло на 24,6%, тогда как генерация на ГЭС сократилась на 11,8%.

Наиболее значительная доля ВИЭ в общем объеме генерации была зафиксирована в Дании (92,4%), где существенный объем выработки электричества приходится на ВЭС. Далее следуют Австрия (83,1%, в основном ГЭС) и Португалия (82,9%, в основном ГЭС и ВЭС).

Самая низкая доля ВИЭ на Мальте (16,2%), в Чехии (16,6%) и Словакии (17,8%).

