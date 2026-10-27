Путин на саммите ФСЭГ призвал не политизировать зеленую повестку

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин заявил на саммите Форума стран-экспортеров газа, что переход к так называемой "зеленой повестке" должен быть справедливым и учитывать интересы развивающихся стран, а также упрекнул Евросоюз в непоследовательности его действий в энергетике.

"Кто из производителей газа против "зеленой повестки"? Мы все - за. Вопрос только в том, чтобы не злоупотреблять этой "зеленой повесткой" во внутриполитических соображениях, вести себя ответственно, учитывать возможности газовой отрасли в переходный период и в будущем", - сказал он.

Он напомнил, что Евросоюз в свое время создавался как объединение угля и стали, и поднимал экономику Европы именно на угле и углеводородах.

"А когда определенный уровень был достигнут, теперь наши коллеги в Европе другим странам, прежде всего развивающимся, говорят: вам нельзя использовать углеводороды. А как им быть-то? Где взять инвестиции, технологии для справедливого развития", - отметил президент.

Он еще раз подчеркнул, что "все решения в этой области должны быть справедливыми, и для того, чтобы они были сбалансированными, нам нужно работать всем вместе, включая тех, кто выступает за продвижение "зеленой повестки".

"Когда у них (в Европе - ИФ) стало посложнее решать энергетические задачи, они опять открыли угольные предприятия. Где же "зеленая повестка"? Надо бы вместе садиться за стол и вырабатывать сбалансированные решения", - призвал Путин.

Форум стран-экспортеров газа формирует единую позицию производителей в споре с Евросоюзом об углеродном регулировании, сообщил на саммите генсек ФСЭГ Филип Мшелбила. Он отметил, что на министерской встрече ФСЭГ 26 октября были высказаны опасения о том, как это может повлиять на отрасль. По его словам, форуму удалось провести определенную работу с ЕС в этом направлении: "Мы рады, что были достигнуты определенные подвижки".