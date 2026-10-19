В Евросоюзе осудили стремление "Грузинской мечты" добиться запрета оппозиционных партий

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Евросоюз внимательно следит за иском в Конституционном суде Грузии, направленным на запрет пяти основных оппозиционных партий, заявил Кристиан Виганд, пресс-секретарь главы дипломатии ЕС Каи Каллас.

"Подобные шаги, наряду с недавними законодательными поправками и прозвучавшими ранее заявлениями о запрете оппозиционных партий, указывают на тревожную тенденцию использования судебной системы в качестве политического инструмента. Это создает риск подрыва основных свобод, демократического плюрализма и честной политической конкуренции", - сказал он.

"Мы продолжаем внимательно следить за развитием событий вокруг этого иска", - добавил Виганд.

Иски депутатов "Грузинской мечты" о запрете деятельности пяти оппозиционных партий - "Единое национальное движение", "Коалиция за перемены", "Сильная Грузия - Лело", "Партия федералистов Грузии", "За Грузию" поступали в Конституционный суд с осеня 2025 года. КС начнет их рассматривать 21 октября.