"Грузинская мечта" внесет в КС новый иск о запрете радикальных оппозиционных партий

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Правящая партия "Грузинская мечта" 20 апреля внесет в Конституционный суд Грузии скорректированный иск о запрете деятельности трех радикальных оппозиционных партий - "Единое национальное движение", "Коалиция за перемены" и "Сильная Грузия - Лело", прибавив к этому списку еще одну партию - "Федералисты Грузии".

Об этом на брифинге сообщил спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили.

"В марте этого года радикальные оппозиционные партии подписали декларацию о создании так называемого альянса, в которой было заявлено, что они разделяют стратегические цели непризнания демократически избранных властей. В числе этого альянса появилась и партия "Федералисты Грузии", лидером которой является ближайший соратник экс-президента Михаила Саакашвили Гига Бокерия", - сказал он.

Он подчеркнул, что, когда на правящую партию происходит нападение, она обязана ответить, и это касается и "недоброжелателей" Грузии за рубежом.

"Грузинская мечта" в октябре 2025 года внесла иск в Конституционный суд о запрете трех оппозиционных партий, обвинив их в попытках насильственного изменения конституционного строя в Грузии.

Представители оппозиции заявили, что в случае одобрения иска, они обратятся в Европейский суд по правам человека.

Конституционный суд Грузии обязан в течение девяти месяцев объявить решение по иску "Грузинской мечты".

Грузинская мечта Конституционный суд Грузия Шалва Папуашвили
