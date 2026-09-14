"Грузинская мечта" попросит Конституционный суд запретить еще одну оппозиционную партию

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Правящая партия "Грузинская мечта" на заседании политсовета приняла решение направить в Конституционный суд иск о запрете политической деятельности оппозиционной партии "Гахария за Грузию", сообщил журналистам лидер парламентского большинства Ираклий Кирцхалия.

Осенью 2025 года правящая партия и 88 депутатов обратились в Конституционный суд с иском о запрете трех оппозиционных партий - "Единое национальное движение", "Коалиция за перемены" и "Сильная Грузия - Лело".

"На этой неделе в Конституционный суд будет направлен иск нашей партии о запрете оппозиционной партии "Гахария за Грузию". Мы считаем, что эта партия представляет собой все то же "Национальное движение", возглавляемое Саакашвили (Михаил Саакашвили, бывший президент Грузии - ИФ)", - сказал Кирцхалия.

Он отметил, что партия "Гахария - за Грузию" имеет представителей в парламенте и муниципальных собраниях.

"Возможный запрет на деятельность партии не отразится на работе оппозиционных депутатов и они смогут исполнять свои обязанности", - сказал Кирцхалия.