США ввели санкции против внука Рауля Кастро и пяти кубинских юридических лиц

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Американские власти расширили в четверг санкционные списки, связанные с Кубой, сообщает Минфин США.

В список внесены пять кубинских юридических лиц, среди них - банк Banco Exterior de Cuba.

Под санкции также попал Фидель Эрнесто Кастро Калис - внук бывшего лидера Кубы Рауля Кастро.

В пресс-релизе госдепа США говорится, что эти меры приняты "в рамках усилий администрации президента США Дональда Трампа, направленных на прекращение злонамеренной деятельности кубинского режима как на Кубе, так и по всему нашему полушарию".