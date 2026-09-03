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США ввели санкции против внука Рауля Кастро и пяти кубинских юридических лиц

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Американские власти расширили в четверг санкционные списки, связанные с Кубой, сообщает Минфин США.

В список внесены пять кубинских юридических лиц, среди них - банк Banco Exterior de Cuba.

Под санкции также попал Фидель Эрнесто Кастро Калис - внук бывшего лидера Кубы Рауля Кастро.

В пресс-релизе госдепа США говорится, что эти меры приняты "в рамках усилий администрации президента США Дональда Трампа, направленных на прекращение злонамеренной деятельности кубинского режима как на Кубе, так и по всему нашему полушарию".

США Куба Рауль Кастро Фидель Эрнесто Кастро Калис
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