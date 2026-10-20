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КСИР сообщил о подрыве нефтяного танкера на мине в Ормузском проливе

КСИР сообщил о подрыве нефтяного танкера на мине в Ормузском проливе
Фото: Fatemeh Bahrami/Anadolu via Getty Images

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) заявил, что нефтяной танкер, нарушавший установленные Тегераном правила транзита, загорелся после подрыва на морской мине в Ормузском проливе, передает агентство Fars.

По данным КСИР, при прохождении через пролив судно отключило автоматическую идентификационную систему, тем самым нарушив установленные Ираном правила транзита.

Иранские СМИ накануне сообщали о другом инциденте с танкером, который подорвался на мине в южной части Ормузского пролива. В КСИР подчеркивали, что отключение навигационных и идентификационных систем будет рассматриваться как основание для "жестких и решительных мер" в отношении судов, следующих через Ормузский пролив и Персидский залив.

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КСИР Иран Ормузский пролив
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