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КСИР сообщил, что нефтетанкер подорвался на мине в Ормузском проливе

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Крупный нефтяной танкер наткнулся на мину во время движения через Ормузский пролив, на борту начался пожар, сообщает во вторник Корпус стражей Исламской революции (КСИР).

"Супертанкер, нарушивший правила судоходства, подорвался на мине в южной части Ормузского пролива, в результате на судне начался пожар", - говорится в заявлении КСИР, которое приводит агентство ИРНА.

Отмечается, что танкер перевозил 2 млн баррелей нефти. Судно отключило системы автоматической идентификации и передвигалось по не согласованному с Тегераном маршруту в Ормузском проливе.

В Корпусе подчеркнули, что будут пресекать "любые попытки нарушения безопасности судоходства" в этой водной артерии.

КСИР неоднократно заявлял об опасности использования южного маршрута, который проходит вблизи побережья Омана, и подчеркивал, что Ормузский пролив остается под наблюдением и полным контролем его сил.

КСИР Ормузский пролив
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