Премьер Норвегии анонсировал визит Уиткоффа в Россию в среду

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Премьер Норвегии Йонас Гар Стере после переговоров в Осло спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и президента Украины Владимира Зеленского заявил, что Уиткофф в среду, 21 октября, направляется в РФ.

"Уиткофф полетит в среду в Санкт-Петербург", - приводит Bloomberg слова премьера.

Он добавил, что переговоры Уиткоффа с украинской стороной прошли в конструктивном ключе.

В свою очередь президент Финляндии Александр Стубб заявил, что "переговоры, которые шли на техническом уровне, продвигались хорошо". По словам Стубба, который также участвовал в переговорах, успехи, в том числе относятся к обсуждению вопросов безопасности и экономики.

Ранее газета Financial Times (FT) передавала, что на переговорах в Осло, принимаемых премьер-министром Норвегии, кроме Уиткоффа, Зеленского и Стубба, должны будут присутствовать представители Франции, ФРГ, Британии, Польши, ЕС и НАТО.

Американский чиновник рассказал FT, что нынешние дискуссии затрагивают два комплекса вопросов. Первый имеет отношение к долгосрочным перспективам Украины, включая гарантии безопасности, интеграцию с Европой, экономическое восстановление и инвестиции. Второй связан с Россией, он должен заложить основу для новой европейской архитектуры безопасности, развития экономического сотрудничества с РФ.