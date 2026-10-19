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Иран возлагает на США ответственность за ситуацию с Ормузским проливом

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Иран с пониманием относится к озабоченностям партнеров к вопросам Ормузского пролива, но все последствия возникли из-за действий США, заявил первый вице-президент Ирана Мохаммад Реза Ареф на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным в Душанбе.

"Мы понимаем озабоченность наших друзей по вопросу этого пролива", - сказал Ареф.

Он отметил, что проблемы в Ормузском проливе возникли из-за действий США. "Они должны принять все последствия и результаты, которые возникли в связи с их действиями", - сказал первый вице-президент Ирана.

Он подчеркнул, что необходимо создать все условия для решения вопросов.

Хроника 28 февраля – 19 октября 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Иран США Ормузский пролив Мохаммад Реза Ареф Михаил Мишустин
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