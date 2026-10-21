Рубио заявил о необходимости разговаривать и с Москвой, и с Киевом

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Вашингтон намерен вести диалог и с Москвой, и с Киевом для урегулировани конфликта на Украине, заявил госсекретарь США Марко Рубио.

"Я часто слышу по телевизору, мол, о, вы поощряете таких-то тем, что с ними разговариваете. Ну, это абсурд. К примеру, как заключить мирное соглашение между Россией и Украиной, если не вести диалог с Россией и Украиной? Нужно же с ними разговаривать, верно?" - заявил Рубио журналистам в Индии.

По его словам, президент США Дональд Трамп - не тот человек, который разговаривает только с теми, кто готов идти на уступки.