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В КСИР опровергли сообщения США о перевозках нефти через Ормузский пролив

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Корпус стражей Исламской революции Ирана (КСИР) заявил, что Ормузский пролив закрыт для несанкционированного транзита коммерческих судов, а утверждения ВМС США о продолжающихся через него перевозках нефти - ложные, передают иранские государственные СМИ.

В КСИР добавили, что проход небольших судов, занимающихся "контрабандой" нефти, не означает, что пролив открыт для судоходства.

Накануне корпус сообщил, что крупный нефтяной танкер подорвался на мине в Ормузском проливе, на борту судна вспыхнул пожар.

В КСИР подчеркнули, что будут пресекать "любые попытки нарушения безопасности судоходства" в этой водной артерии.

При этом указывалось, что танкер, перевозивший 2 млн баррелей нефти, отключил системы автоматической идентификации и передвигался по не согласованному с Тегераном маршруту в Ормузском проливе.

КСИР постоянно напоминает об опасности использования южного маршрута, который проходит вблизи побережья Омана, и подчеркивает, что Ормузский пролив остается под наблюдением и полным контролем его сил.

Хроника 28 февраля – 21 октября 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Иран КСИР Ормузский пролив нефть
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