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Во Франции опрос дает Ле Пен победу во втором туре президентских выборов

Во Франции опрос дает Ле Пен победу во втором туре президентских выборов
Кандидат в президенты Франции от правой националистической партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен
Фото: Telmo Pinto/NurPhoto via Getty Images

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Во Франции кандидат в президенты от правой националистической партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен сможет победить весной 2027 года с большим отрывом, сообщает BFMTV со ссылкой на опрос Ifop.

В первом туре Ле Пен может рассчитывать на 34-38% голосов и опередить на 18-22 процентных пункта следующего претендента.

Кандидат от крайне левой "Непокоренной Франции" Жан-Люк Меланшон может набрать в первом туре 15-20% голосов. Социалист Рафаэль Глюксман, как и бывший премьер-министр Франции, мэр Гавра и выдвиженец от правоцентристской партии "Горизонты" Эдуар Филипп в зависимости от раскладов могут набрать 12-16%, и но у Глюксмана поддержка все же больше.

Во втором туре Ле Пен сможет обогнать любого оппонента со значительным отрывом. Самым конкурентоспособным ее противником Стал бы стал бы Эдуар Филипп: он получил бы 44%, а Ле Пен - 56% голосов. Наибольший отрыв в 34 процентных пункта Ле Пен могла бы обеспечить себе в случае, если она будет бороться с Меланшоном, тогда голоса распределятся 68% и 32% соответственно.

Опрос проводился 17-19 октября по репрезентативной выборке из 2081 человек, в которую включили 1928 зарегистрированных избирателей. Отмечается, что опрос отражает настроения населения в свете прошедших на выходных протестов, которые во многих случаях переросли в масштабные беспорядки. Западные СМИ отмечали, что существенная часть участников беспорядков - иммигранты, либо дети и внуки иммигрантов. Ле Пен выступает за борьбу с иммиграцией. Власти возлагали вину за грабежи и погромы, в частности, на ультралевых.

Протесты во Франции

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Жан-Люк Меланшон Марин Ле Пен Франция Эдуар Филипп Рафаэль Глюксман
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