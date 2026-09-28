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Опрос показал увеличение отрыва электорального рейтинга Ле Пен от оппонентов

Опрос показал увеличение отрыва электорального рейтинга Ле Пен от оппонентов
Лидер парламентской фракции националистической правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен
Фото: Tom Nicholson/Getty Images

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Во Франции лидер парламентской фракции националистической правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен в случае выхода во второй тур президентских выборов могла бы одержать уверенную победу над потенциальными оппонентами, показал опрос, проведенный для радиостанции RTL.

Опрос провели 22-24 сентября среди почти 2000 человек.

Если бы сейчас во втором туре Ле Пен противостояла кандидату от крайне левой "Непокоренной Франции" Жан-Люку Меланшону, то она могла бы получить 69% голосов, Меланшон - 31%. Если бы во второй тур она вышла с кандидатом от правоцентристской партии "Горизонты" Эдуаром Филиппом, она могла бы рассчитывать на 57%, а Филипп - 43%.

Отмечается, что в обоих случаях отрыв Ле Пен стал больше, чем был в предыдущих аналогичных опросах. Кроме того, исследование показывает, что в первом туре при различных вариантах участия кандидатов, Ле Пен, если бы выборы состоялись в настоящий момент, могла бы занять первое место и получить от 35 до 36% голосов.

Первый тур президентских выборов во Франции пройдет 18 апреля 2027 года, второй тур назначен на 2 мая. Выборы завершатся за 12 дней до окончания второго президентского мандата Эммануэля Макрона 14 мая.

Марин Ле Пен Эммануэль Макрон Эдуар Филипп Франция Жан-Люк Меланшон
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