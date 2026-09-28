Опрос показал увеличение отрыва электорального рейтинга Ле Пен от оппонентов

Лидер парламентской фракции националистической правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен Фото: Tom Nicholson/Getty Images

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Во Франции лидер парламентской фракции националистической правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен в случае выхода во второй тур президентских выборов могла бы одержать уверенную победу над потенциальными оппонентами, показал опрос, проведенный для радиостанции RTL.

Опрос провели 22-24 сентября среди почти 2000 человек.

Если бы сейчас во втором туре Ле Пен противостояла кандидату от крайне левой "Непокоренной Франции" Жан-Люку Меланшону, то она могла бы получить 69% голосов, Меланшон - 31%. Если бы во второй тур она вышла с кандидатом от правоцентристской партии "Горизонты" Эдуаром Филиппом, она могла бы рассчитывать на 57%, а Филипп - 43%.

Отмечается, что в обоих случаях отрыв Ле Пен стал больше, чем был в предыдущих аналогичных опросах. Кроме того, исследование показывает, что в первом туре при различных вариантах участия кандидатов, Ле Пен, если бы выборы состоялись в настоящий момент, могла бы занять первое место и получить от 35 до 36% голосов.

Первый тур президентских выборов во Франции пройдет 18 апреля 2027 года, второй тур назначен на 2 мая. Выборы завершатся за 12 дней до окончания второго президентского мандата Эммануэля Макрона 14 мая.