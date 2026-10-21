Армения добивается признания введенных РФ ограничений на импорт барьером в рамках ЕАЭС

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Армения не согласна с введенными Россией ограничениями на импорт армянской продукции и добивается их признания барьером в рамках ЕАЭС, заявил министр экономики республики Геворг Папоян.

"Мы не согласны с позицией наших российских партнеров и обратились в Евразийскую экономическую комиссию, чтобы эти ограничения были признаны барьером", - сказал Папоян на заседании постоянной парламентской комиссии по экономическим вопросам в среду.

По его словам, существуют сложности в процедуре признания препятствий на внутреннем рынке ЕАЭС барьерами.

"Процедуры ЕАЭС достаточно сложные, поскольку для признания барьера государство фактически должно проголосовать против собственного решения. Однако если барьер будет официально признан, то он должен быть устранен в течение 30 дней", - сказал Папоян.

В сентябре Армения обратилась в ЕАЭС с жалобой на ограничения, введенные Россией на импорт армянских товаров.

Россельхознадзор с 22 мая ввел запрет на поставки из Армении цветов, с 30 мая - временные ограничения на ввоз свежих томатов, огурцов, перцев, зеленных культур и клубники из страны, со 2 июня - плодов косточковых культур (вишни, черешни, абрикосов, сливы, персиков, нектаринов) и свежего винограда, с 3 июня - семечковых культур, баклажанов, картофеля и сухофруктов. Кроме того, согласно сообщению ведомства, Армении со 2 июня необходимо приостановить сертификацию живой рыбы и рыбопродукции, предназначенной к экспорту в РФ. С 27 июля Россельхознадзор ограничил ввоз молочной продукции из Армении.

Активное сближение Еревана с Евросоюзом и обсуждение вопроса о возможном вступлении Армении в будущем в состав ЕС вызвало негативную реакцию Москвы. Как заявлял вице-премьер РФ Алексей Оверчук, никто не пытается исключить Армению из ЕАЭС, но Ереван должен определиться с выбором: Евразийский экономический союз или ЕС, и чем скорее, тем лучше.

Премьер Армении Никол Пашинян, комментируя ситуацию, отмечал, что Армения не ставит перед собой задачи по выходу из ЕАЭС и пока не готова быть членом Евросоюза. Целью страны, по его мнению, является реформа и адаптация к стандартам ЕС.