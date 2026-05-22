Оверчук заявил, что Армения должна определиться с выбором между ЕАЭС и ЕС

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Никто не пытается исключить Армению из ЕАЭС, но Ереван должен определиться с выбором: Евразийский экономический союз или ЕС, и чем скорее, тем лучше, заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук.

"Никто не выталкивает Армению из ЕАЭС, просто они сами сказали, что они хотят вступать в ЕС. Просто им нужно определиться, и чем скорее это будет сделано, чем скорее будет эта определенность, тем это лучше для всех", - сказал он журналистам.

"Руководители Армении заявляют, что они не планируют выходить из ЕАЭС и не стремятся сейчас выходить из ЕАЭС, но здесь слово "сейчас" является ключевым", - отметил Оверчук.

В то же время он напомнил, что в апреле прошлого года в Армении был принят закон, который законодательно закрепил стремление Еревана в ЕС. К тому же звучали заявления о стремлении этой страны в Евросоюз и на уровне политического руководства страны.

"Учитывая заявления и законодательство, которое принято сегодня в Армении, мы бы считали правильным, если бы Армения определюсь с выбором относительно ЕАЭС или ЕС", - сказал Оверчук.