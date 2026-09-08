Ереван пожаловался в ЕАЭС на введенные Россией ограничения на импорт

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Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Армения обратилась в ЕАЭС с жалобой на ограничения, введенные Россией на импорт армянских товаров, заявил заместитель министра экономики Армении Тигран Гаспарян.

"Армения обратилась с жалобой против ограничений, введенных Россией в отношении армянских товаров, и надеется, что они будут сняты с помощью механизмов, действующих в рамках ЕАЭС. Важны не только наши контакты с Россией, но и наши возможности в рамках ЕАЭС, поскольку существуют конкретные механизмы, которые можно применять для устранения таких препятствий, и мы активно используем эту возможность", - сказал Гаспарян журналистам.

По его словам, ограничения не соответствуют соглашениям и принципам ЕАЭС, "и именно поэтому мы боремся за то, чтобы ЕАЭС функционировал в соответствии со своими принципами".

Россельхознадзор с 22 мая ввел запрет на поставки из Армении цветов, с 30 мая - временные ограничения на ввоз свежих томатов, огурцов, перцев, зеленных культур и клубники из республики, с 2 июня - плодов косточковых культур (вишни, черешни, абрикосов, сливы, персиков, нектаринов) и свежего винограда, с 3 июня - семечковых культур, баклажанов, картофеля и сухофруктов. Кроме того, согласно сообщению ведомства, Армении со 2 июня необходимо приостановить сертификацию живой рыбы и рыбопродукции, предназначенной к экспорту в РФ. С 27 июля Россельхознадзор ограничил ввоз молочной продукции из Армении.

Активное сближение Еревана с Евросоюзом и обсуждение вопроса о возможном вступлении Армении в будущем в состав ЕС вызвало негативную реакцию Москвы. Как заявлял вице-премьер РФ Алексей Оверчук, никто не пытается исключить Армению из ЕАЭС, но Ереван должен определиться с выбором: Евразийский экономический союз или ЕС, и чем скорее, тем лучше. При этом, если Армения примет решение войти в ЕС, преференции у Еревана, по словам Оверчука, будут потеряны, возникнут таможенные пошлины, изменятся и цены на газ.

Пашинян, комментируя ситуацию, отмечал, что Армения не ставит перед собой задачи по выходу из ЕАЭС и пока не готова быть членом Евросоюза. Целью страны, по его мнению, является реформа и адаптация к стандартам ЕС.