Трамп заявил, что освобождения Россией Хаббарда должен был добиться еще Байден

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в среду заявил, что еще его предшественник - президент-демократ Джо Байден был обязан договориться об освобождении из заключения в России американца Стивена Хаббарда.

"Стивен Хаббард и его семья возвращаются домой из России. Это следовало сделать давно, еще при сонном Джо Байдене и глупых демократах", - написал президент в соцсети Truth Social.

20 октября американские СМИ сообщили, что власти США продвигаются к соглашению с Россией об освобождении осужденных в РФ американских граждан, в том числе Хаббарда. Накануне Трамп заявил, что в ходе телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным попросил освободить его из заключения.

Ранее в среду Трамп сообщил об освобождении Хаббарда.

В 2024 году Мосгорсуд приговорил Хаббарда к шести годам и десяти месяцам колонии общего режима, признав его виновным в участии в вооруженном конфликте в качестве наемника (ч. 3 ст. 359 УК РФ). Как установило следствие, 72-летний Хаббард проживал на Украине с 2014 года. В феврале 2022 года американец заключил контракт с батальоном территориальной обороны города Изюм, по которому должен был получать денежное вознаграждение в размере не менее $1 тыс. в месяц. Согласно фабуле дела, Хаббард прошел обучение, получил личное огнестрельное оружие, после чего принимал участие в боевых действиях на стороне Украины в качестве наемника до апреля 2022 года, когда был задержан российскими военными.