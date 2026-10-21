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США сняли санкции с гендиректора "Беларуськалия"

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - США сняли персональные санкции с генерального директора "Беларуськалия" Андрея Рыбакова, соответствующее решение опубликовано в среду на сайте Управления по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC).

Согласно сообщению, Рыбаков исключен с 21 октября текущего года из санкционного списка OFAC (SDN List, Specially Designated Nationals and Blocked Persons List), предполагающего полную блокировку активов, запрет на ведение предпринимательской деятельности в США и другие ограничительные меры. Причины решения не указаны.

Андрей Рыбаков был включен в санкционный список США в августе 2021 года. В декабре 2024 года против него также ввел санкции ЕС.

В марте США исключили "Беларуськалий" и его трейдера - "Белорусскую калийную компанию" (БКК) - из SDN List, куда компании были добавлены в августе 2021 года.

"Беларуськалий" является крупнейшим производителем хлоркалия в Белоруссии. До введения западных санкций предприятие экспортировало 10-11 млн тонн хлоркалия в год через БКК в 107 стран, при этом его доля в мировом экспорте калийных удобрений превышала 20%. В настоящее время основное производство "Беларуськалия" функционирует на базе Старобинского месторождения калийных солей (Минская область) и включает в себя четыре рудоуправления, вспомогательные цеха и обслуживающие подразделения.

США Беларуськалий Андрей Рыбаков
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