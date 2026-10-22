Лукашенко заявил о подвижках по многим вопросам в переговорном процессе с США

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - В переговорах Белоруссии и США есть подвижки по многим вопросам, заявил президент республики Александр Лукашенко, принимая доклад о результатах работы в переговорном процессе с США. Об этом сообщает "БелТА".

"Должен сказать, что администрации США сегодня не просто, работы хватает. Но я очень ценю, что Дональд Трамп и его люди уделяют внимание нашим контактам. Есть подвижки по многим вопросам", - сказал он.

"Чуть больше месяца тому назад во время последних переговоров с американской делегацией мы договорились, что встретимся и обсудим белорусско-американские отношения, состояние их на сегодня и наши действия на перспективу. Мы со своей стороны свято выполняем то, что обещали американцам. Очень хотелось бы, чтобы американцы в этом отношении на сто процентов выполняли договоренности", - подчеркнул белорусский президент.

В совещании в Минске принимают участие премьер-министр Александр Турчин, генеральный прокурор Дмитрий Гора, председатель КГБ Иван Тертель, министр иностранных дел Максим Рыженков, постоянный представитель Белоруссии при ООН Валентин Рыбаков.