США снимают санкции с "Беларуськалия", Белорусской калийной компании, Минфина и двух банков

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - США снимают санкции с ряда белорусских компаний и банков, включая "Беларуськалий", сообщил спецпосланник президента США Джон Коул в четверг в Минске.

"США снимают санкции с "Белинвестбанка", Банка развития Беларуси и министерства финансов", - сообщил Коул после проведенных в Минске переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Его слова приводит близкий к президентской пресс-службе телеграм-канал "Пул Первого".

"Также из всех санкционных списков исключены Белорусская калийная компания и "Беларуськалий", - говорится в сообщении.

По словам Коула, санкции будут сняты оперативнее, чем это происходило ранее. "Мы научились делать это быстрее. Перед тем, как посетить Минск, мы провели расширенные переговоры с министерством финансов, другими американскими структурами, которые задействованы в применении санкций. Я вас уверяю, что в этот раз все будет значительно быстрее", - сказал спецпосланник.