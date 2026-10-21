Уиткофф сообщил в Осло Зеленскому, что его слова разъярили Трампа

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Спецпосланники президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, который участвовал в переговорах в Осло во вторник в формате видеосвязи, объяснили президенту Украины Владимиру Зеленскому, что его линия поведения оказалась неприемлемой для американского лидера Дональда Трампа, сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на источник.

"Уиткофф и Кушнер, зять президента, во вторник сделали замечание Зеленскому за его резкие комментарии в ответ на жесткие высказывания Трампа и объяснили украинскому лидеру, что его поведение разъярило Трампа, сказал знакомый с разговорами источник", - информирует NYT.

Кроме того, отметил источник, Уиткофф и Кушнер в разговоре с Зеленским отрицали взаимосвязь политики Вашингтона по отношению к украинскому кризису с внутренней обстановкой в США.

Два европейских чиновника, беседовавших с NYT, отметили, что на встрече в Осло разногласия сторон разрешить не удалось, однако альтернативы лидерству США в переговорном процессе по Украине нет.

В понедельник Трамп сказал журналистам, что Зеленский вряд ли подходит для переговоров по украинскому урегулированию, добавив, что президент Украины не добивается окончания конфликта с Россией, не предпринимает никаких усилий для урегулирования кризиса.

Позднее газета The New York Times писала, что Трамп настроен на давление на Киев для достижения соглашения по урегулированию его конфликта с РФ.