Европейцы советуют Зеленскому умерить критику в адрес Трампа

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Европейские союзники президента Украины Владимира Зеленского рекомендуют ему отказаться от критики в адрес политики, проводимой президентом США Дональдом Трампом, сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

"Пока что большинство европейцев рекомендуют Зеленскому умерить критику в адрес Трампа, учитывая, что альтернативы сотрудничеству с США нет", - заявили собеседники агентства.

Чиновники ЕС отмечают, что США продолжает продавать Украине оружие и делиться разведданными. И если Вашингтон прекратит это делать, то у Европы не найдется хорошей альтернативы.

Агентство сообщает, что во время встречи в понедельник министры иностранных дел стран ЕС в частном порядке договорились, что политика Европы в отношении Украины должна оставаться неизменной, независимо от колебаний Вашингтона.

"Они решили взаимодействовать с США, когда это возможно, и продолжать оказывать поддержку Киеву, когда это невозможно", - пишет Bloomberg.

Ранее президент США заявил, что конфликт на Украине можно будет решить, однако уже без Зеленского.

"Думаю, что они в итоге найдут, в том или ином виде, решение. Но это будет без него, так как он не хочет урегулирования", - сказал он в интервью Newsmax.

Комментируя слова журналиста о том, что Трамп безрезультатно просил Зеленского не бить по российским НПЗ, американский президент подчеркнул, что с украинским президентом "нам сложно иметь дело".

В то же время газета New York Times со ссылкой на осведомленный источник сообщает, что, кроме Трампа, его главные посланники по Украине - Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, а также вице-президент Джей Ди Вэнс в последние месяцы также просили Зеленского не наносить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам.