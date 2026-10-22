Пентагон выводит часть военнослужащих с объектов на Ближнем Востоке

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Пентагон в последние дни сокращает численность своих войск на базах по всему Ближнему Востоку в связи с возрастающими региональными угрозами, сообщает телеканал CBS News со ссылкой на информированные источники.

Как заявили телеканалу представитель американских властей и высокопоставленный военный чиновник США, военные в частном порядке сокращают свое присутствие на объектах на Ближнем Востоке из-за разрастающегося конфликта в Йемене, а также прямых угроз со стороны Ирана.

Комментируя эту информацию, представитель Центрального командования ВС США (CENTCOM) капитан Тим Хокинс заявил CBS News: "Мы регулярно перемещаем американских военнослужащих и технику для оптимизации готовности к выполнению задач. По соображениям оперативной безопасности мы не обсуждаем детали таких перемещений".

Как отмечает телеканал, государственный департамент США также распорядился, чтобы сотрудники американских посольств, чье присутствие не является критически важным, а также члены их семей покинули Саудовскую Аравию после серии нападений хуситов.

"Государственный департамент США издал распоряжение о выезде государственных служащих США и членов их семей, не связанных с чрезвычайными ситуациями, только из Саудовской Аравии", - написал в соцсети Х представитель госдепа Томми Пиготт.

Он указал, что сообщения некоторых СМИ о том, что приказы о выезде распространяются и на персонал других посольств США в странах Персидского залива, в том числе в Объединенных Арабских Эмиратах, Иордании, Катаре и Бахрейне, являются "неточными".