Aэропорт в Даммаме возобновил работу после атаки

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Международный аэропорт имени Короля Фахда в саудовском городе Даммам вернулся к нормальной работе после удара с воздуха, сообщают арабские СМИ со ссылкой на Управление гражданской авиации королевства.

Аэропорт прекратил работу после ударов вечером 21 октября. По последним данным, в результате атаки два человека погибли, еще восемь получили ранения.

В саудовском Управлении гражданской авиации сообщили, что здание аэропорта повреждено, оценка ущерба продолжается.

Официально не указывается, кто именно нанес удар.

Саудовская Аравия возглавляет арабскую коалицию, оказывающую военную поддержку правительственным войскам Йемена в борьбе с хуситами, и наносит по их позициям авиаудары. В ответ хуситы проводят военные операции против инфраструктуры королевства.