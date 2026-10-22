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Aэропорт в Даммаме возобновил работу после атаки

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Международный аэропорт имени Короля Фахда в саудовском городе Даммам вернулся к нормальной работе после удара с воздуха, сообщают арабские СМИ со ссылкой на Управление гражданской авиации королевства.

Аэропорт прекратил работу после ударов вечером 21 октября. По последним данным, в результате атаки два человека погибли, еще восемь получили ранения.

В саудовском Управлении гражданской авиации сообщили, что здание аэропорта повреждено, оценка ущерба продолжается.

Официально не указывается, кто именно нанес удар.

Саудовская Аравия возглавляет арабскую коалицию, оказывающую военную поддержку правительственным войскам Йемена в борьбе с хуситами, и наносит по их позициям авиаудары. В ответ хуситы проводят военные операции против инфраструктуры королевства.

Саудовская Аравия хуситы Даммам
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