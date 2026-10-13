Средства ПВО Саудовской Аравии перехватывают ракеты хуситов

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Возглавляемая Саудовской Аравией коалиция против хуситов сообщила о перехвате ракет, запущенных хуситами в сторону королевства.

"Прошли перехват и уничтожение баллистической ракеты, запущенной хуситами в направлении города Эд-Даммам", - написал представитель коалиции генерал-майор Турки аль-Малики в соцсети X во вторник.

Также сообщается о перехвате ракет, запущенных в сторону городов Дахран и Харад.

Во всех этих городах находятся объекты Saudi Aramco, в частности, в Дахране располагается штаб-квартира компании.

Вместе с тем Главное управление гражданской обороны Саудовской Аравии сообщает в соцсети X, что ракетная угроза для Эр-Рияда, объявленная ранее, миновала.

Во вторник возглавляемая Саудовской Аравией коалиция против хуситов предупредила, что будет наносить удары по Сане. В свою очередь хуситы заявили, что в ответ на эти действия могут нанести удары по аэропорту Эр-Рияда и объектам Saudi Aramco в Саудовской Аравии.

Саудовская Аравия возглавляет арабскую коалицию, оказывающую военную поддержку правительственным войскам Йемена в борьбе с хуситами, и наносит по их позициям авиаудары. В ответ хуситы проводят военные операции против объектов саудовской инфраструктуры. Так, в последние дни несколько раз был атакован международный аэропорт Эр-Рияда.