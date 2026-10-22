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Хуситы заявили об ударах по саудовскому Минобороны

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Йеменские хуситы заявили, что нанесли ракетами и беспилотниками удары по саудовским целям, в том числе по зданию Минобороны в Эр-Рияде.

"Хуситы провели четыре военные операции за 48 часов с использованием нескольких баллистических ракет и беспилотников. Первой целью стало здание министерства обороны в саудовской столице Эр-Рияде", - сообщил представитель хуситов Яхья Сари в Telegra.

По его утверждению, они также ударили по Международному аэропорту имени короля Фахда в Даммаме, по объекту компании Saudi Aramco в Янбу-эль-Бахре и по Международному аэропорту в Абхе.

Ранее Главное управление гражданской авиации Саудовской Аравии (GACA) сообщало, что аэропорт в Даммаме подвергся атаке вечером в среду.

Саудовская Аравия возглавляет арабскую коалицию, оказывающую военную поддержку правительственным войскам Йемена в борьбе с хуситами, и наносит по их позициям авиаудары. В ответ хуситы проводят военные операции против инфраструктуры королевства.

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Saudi Aramco Саудовская Аравия Эр-Рияд Минобороны хуситы
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