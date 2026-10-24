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Хуситы утверждают, что ударили по аэропорту в Эр-Рияде и объектам Saudi Aramco

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Йеменские хуситы заявили в субботу, что нанесли удары по ряду объектов на территории Саудовской Аравии, сообщают арабские СМИ.

Согласно их утверждению, под атаку попали, в частности, Международный аэропорт имени Короля Халида в Эр-Рияде и Международный аэропорт имени короля Фахда в Даммаме.

Кроме того, хуситы отмечают, что целями их ударов стали объекты инфраструктуры компании Saudi Aramco в Янбу-эль-Бахре.

Саудовская Аравия возглавляет арабскую коалицию, оказывающую военную поддержку правительственным войскам Йемена в борьбе с хуситами, и наносит по их позициям авиаудары. В ответ хуситы наносят удары по инфраструктуре королевства.

Йемен Саудовская Аравия Saudi Aramco Эр-Рияд
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Хуситы утверждают, что ударили по аэропорту в Эр-Рияде и объектам Saudi Aramco

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