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WP узнала о стремлении США и РФ до зимы достичь прогресса в украинском урегулировании

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - США и Россия хотели бы до зимы добиться хотя бы некоторых результатов в урегулировании кризиса на Украине, сообщает в четверг издание The Washington Post (WP) со ссылкой на источники.

"Источники, близкие к переговорам, выразили сдержанный оптимизм в связи с тем, что обе стороны стараются получить что-либо до наступления зимы", - информирует WP.

Собеседники газеты отметили, что переговоры США, России и Украины должны стартовать ориентировочно в ноябре.

WP также сообщало, что США и Европа готовят широкий пакет предложений для нормализации ситуации. В частности, в него должны войти гарантии безопасности для Украины и меры, которые учитывали бы беспокойство РФ в области безопасности. Также речь шла о последующей экономической интеграции России, Европы и Украины, особенно в сфере энергетики.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков по итогам переговоров президента России Владимира Путина и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа сообщил, что глава государства проинформировал Уиткоффа о готовности российской стороны возобновить трехсторонние переговоры в формате Россия-США-Украина в десятых числах ноября.

В четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал журналистам, что Абу-Даби рассматривается в качестве площадки для проведения трехсторонних переговоров РФ-США-Украина.

США Украина
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