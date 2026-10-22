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Песков заявил, что Абу-Даби рассматривается в качестве площадки для переговоров РФ-США-Украина

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Абу-Даби рассматривается в качестве площадки для проведения трехсторонних переговоров РФ-США-Украина, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Речь идет об Абу-Даби", - сказал Песков журналистам.

У него уточнили, будет ли Россия готовить к этой встрече какие-либо документы для подписания.

"Вы забегаете вперед. Не надо этого делать", - сказал представитель Кремля.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков по итогам переговоров президента России Владимира Путина и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа сообщил, что глава государства проинформировал Уиткоффа о готовности российской стороны возобновить трехсторонние переговоры в формате Россия-США-Украина в десятых числах ноября.

Абу-Даби Дмитрий Песков
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