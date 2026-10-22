Израиль через США передает Саудовской Аравии разведданные для ударов по хуситам

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Израильские военные при помощи США снабжают Саудовскую Аравию сведениями, которые могут помочь в ее военной кампании против движения "Ансар Аллах" (хуситы), сообщает The Jerusalem Post со ссылкой на источник.

"В четверг военный чиновник подтвердил, что значительные разведданные от Армии обороны Израиля продолжают поступать через США в Саудовскую Аравию с целью содействовать ее военным операциям против хуситов", - информирует издание.

По словам собеседника, тем самым израильские власти "ослабляют военную силу врага Израиля", готовящего против него акции в будущем. Кроме того, израильская сторона изучает методы ведения боевых действий, тактику, применяемую в ходе конфликта в регионе.

Источник также заверил, что другие страны региона, где преобладает суннитское население, следят за конфликтом Эр-Рияда и хуситов, которых поддерживает Иран, и опасаются, что подобные силы могут задействовать и против них.

Он добавил, что нынешний конфликт в регионе переформатирует систему альянсов и создает новые возможности.

В середине сентября The Jerusalem Post передавало, что Израиль и Саудовская Аравия провели переговоры при посредничестве Центрального командования ВС США на тему передачи Эр-Рияду разведданных, которые помогли бы в противостоянии королевства с хуситами.

Саудовская Аравия возглавляет арабскую коалицию, оказывающую военную поддержку правительственным войскам Йемена в борьбе с хуситами, и наносит по их позициям авиаудары. В ответ хуситы проводят военные операции против инфраструктуры королевства.