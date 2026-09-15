Израиль и Саудовская Аравия обсудили передачу разведданных для борьбы с хуситами

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Израиль и Саудовская Аравия провели переговоры при посредничестве Центрального командования ВС США на тему передачи Эр-Рияду разведданных, которые помогли бы в противостоянии королевства с хуситами, сообщает во вторник The Jerusalem Post.

Издание отмечает, что, по словам источников портала Walla, саудовские власти запрашивали помощь, которая помогла бы защититься от атак хуситов, составить более полное представление о размещении их сил в регионе и определить будущие шаги противника.

Вместе с тем источники в местных службах безопасности заявляли, что развитие обстановки беспокоит не только Саудовскую Аравию, но и другие страны в регионе. Так, они опасаются, что США смогут договориться с Ираном и хуситами и оставят королевство и прочие государства самостоятельно разбираться со остальными проблемами.

Накануне Bloomberg также сообщало, что Эр-Рияд запрашивал помощь Лондона в том, что выбить хуситов из районов Йемена, прилегающих к к Баб-эль-Мандебскому проливу, и защитить саудовские нефтяные объекты. Премьер Великобритании Энди Бернем, по информации источников, согласились командировать военных советников, но не дал обязательств по поводу отправки другой военной помощи.

Конфликт в Йемене начался в 2014 году, с 2022 года в нем наблюдалось относительное затишье. С начала июля 2026 года бои между правительственными войсками и хуситами активизировались в разных районах страны. На прошлой неделе хуситы провели наступательную операцию, в результате которой взяли под контроль все йеменское побережье Красного моря и территории, примыкающие к Баб-эль-Мандебскому проливу. Параллельно с тем, хуситы продолжают обмениваться ударами с Саудовской Аравией.



