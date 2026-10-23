Поиск

Суд продлил на два месяца срок ареста сына экс-президента Армении Кочаряна

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Суд в Ереване на заседании в пятницу продлил срок ареста сына бывшего президента Армении Роберта Кочаряна - Седрака Кочаряна на два месяца.

"Арест продлен на два месяца. Учитывая оказываемое на судебную систему давление, трудно ожидать другого решения. Решение будет обжаловано", - сказал журналистам адвокат Акоп Кюрегян.

Кочарян, занимавший пост президента в 1998-2008 годах, и его старший сын - Седрак были арестованы в конце августа.

Генпрокуратура возбудила уголовные дела против бывшего президента и других бывших высокопоставленных чиновников. Дело против Кочаряна возбуждено по статье о превышении служебных полномочий (три эпизода), получении взятки в особо крупном размере (два эпизода), отмывании денег в особо крупном размере (четыре эпизода).

Возбуждены уголовные дела против еще девяти человек: Седрака Кочаряна, который обвиняется в отмывании денег в особо крупном размере, бывшего министра обороны Сержа Саргсяна (в 2008-2018 гг. был президентом Армении - ИФ), его обвиняют в злоупотреблении государственной или служебной властью или влиянием, бывшего премьер-министра Андраника Маргаряна (скончался в 2007 году - ИФ), бывшего мэра Еревана Гагика Бегларяна, представителя компании "Локал Девелоперс", руководителя строительной компании "Айгедзор", его жены и двух дочерей.

Армения Роберт Кочарян
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Власти Австрии объявили о высылке четырех российских дипломатов

Что случилось этой ночью: пятница, 23 октября

Маск пожертвовал $445 млн республиканцам перед промежуточными выборами в США

Dow Jones завершил торги в небольшом плюсе, Nasdaq упал максимально с июня

 Dow Jones завершил торги в небольшом плюсе, Nasdaq упал максимально с июня

Глава КНР призвал предпринять все усилия для минимизации потерь после землетрясения

 Глава КНР призвал предпринять все усилия для минимизации потерь после землетрясения

Астрономы поставили под сомнение июньскую датировку "Звёздной ночи" Ван Гога

 Астрономы поставили под сомнение июньскую датировку "Звёздной ночи" Ван Гога

Пентагон начал учения стратегических ядерных сил Global Thunder

 Пентагон начал учения стратегических ядерных сил Global Thunder

16 человек погибли, более 30 пострадали в результате землетрясения в Китае

Маск снял ограничения с работы Starlink на Украине

 Маск снял ограничения с работы Starlink на Украине

Дания готовится к задержанию судов с российскими грузами на Балтике
Хроники событий
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 260 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 12524 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3964 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 119 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 76 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 127 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 295 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 164 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 479 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 149 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 200 материалов