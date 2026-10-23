Суд продлил на два месяца срок ареста сына экс-президента Армении Кочаряна

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Суд в Ереване на заседании в пятницу продлил срок ареста сына бывшего президента Армении Роберта Кочаряна - Седрака Кочаряна на два месяца.

"Арест продлен на два месяца. Учитывая оказываемое на судебную систему давление, трудно ожидать другого решения. Решение будет обжаловано", - сказал журналистам адвокат Акоп Кюрегян.

Кочарян, занимавший пост президента в 1998-2008 годах, и его старший сын - Седрак были арестованы в конце августа.

Генпрокуратура возбудила уголовные дела против бывшего президента и других бывших высокопоставленных чиновников. Дело против Кочаряна возбуждено по статье о превышении служебных полномочий (три эпизода), получении взятки в особо крупном размере (два эпизода), отмывании денег в особо крупном размере (четыре эпизода).

Возбуждены уголовные дела против еще девяти человек: Седрака Кочаряна, который обвиняется в отмывании денег в особо крупном размере, бывшего министра обороны Сержа Саргсяна (в 2008-2018 гг. был президентом Армении - ИФ), его обвиняют в злоупотреблении государственной или служебной властью или влиянием, бывшего премьер-министра Андраника Маргаряна (скончался в 2007 году - ИФ), бывшего мэра Еревана Гагика Бегларяна, представителя компании "Локал Девелоперс", руководителя строительной компании "Айгедзор", его жены и двух дочерей.