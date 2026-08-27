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Роберт Кочарян арестован на два месяца

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Суд в Ереване арестовал бывшего президента Армении Роберта Кочаряна на два месяца, заявили в Антикоррупционном комитете республики.

Днем ранее суд арестовал сына Роберта Кочаряна - Седрака Кочаряна.

Генпрокуратура возбудила уголовные дела против бывшего президента страны Роберта Кочаряна и других бывших высокопоставленных чиновников. Дело против Кочаряна возбуждено по статье о превышении служебных полномочий (три эпизода), получении взятки в особо крупном размере (два эпизода), отмывании денег в особо крупном размере (четыре эпизода).

Роберт Кочарян Генпрокуратура Армения
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