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Сын экс-президента Армении Кочаряна арестован на два месяца

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Суд в Ереване по ходатайству Генпрокуратуры Армении арестовал Седрака Кочаряна, сына бывшего президента страны Роберта Кочаряна.

"Седрак Кочарян арестован на два месяца. Ограничено его право на свидания, за исключением встреч с женой и детьми. Мы имеем дело с преследованием, имеющим политический контекст", - заявил журналистам адвокат Александр Кочубаев.

По его словам, во всех случаях обвинения сроки давности истекли, в некоторых эпизодах обвинения были надуманными, защита намерена обжаловать решение.

Генпрокуратура возбудила уголовные дела против Роберта Кочаряна (был президентом в 1998-2008 годах) и других бывших высокопоставленных чиновников. Дело против Кочаряна возбуждено по статье превышение служебных полномочий (три эпизода), получение взятки в особо крупном размере (два эпизода), отмывание денег в особо крупном размере (четыре эпизода).

Возбуждены уголовные дела против еще девяти человек: сына Роберта Кочаряна - Седрака Кочаряна, который обвиняется в отмывании денег в особо крупном размере, бывшего министра обороны Сержа Саргсяна (в 2008-2018 годах был президентом Армении - ИФ), его обвиняют в злоупотреблении государственной или служебной властью или влиянием, бывшего премьер-министра Андраника Маргаряна (скончался в 2007 году - ИФ), бывшего мэра Еревана Гагика Бегларяна, представителя компании "Локал Девелоперс", руководителя строительной компании "Айгедзор", его жены и двух дочерей.

Генпрокуратура Армения Седрак Кочарян Роберт Кочарян
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