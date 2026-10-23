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Работники VW в Германии угрожают компании начать забастовки с января

Работники VW в Германии угрожают компании начать забастовки с января
Фото: Jan Woitas/picture alliance via Getty Images

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Сотрудники Volkswagen (VW) угрожают начать забастовки с января, если автопроизводитель до конца следующей недели не отменит свое недавнее решение о расторжении трудовых соглашений.

В прошлом месяце компания расторгла почти все соглашения с работниками в Германии. В результате профсоюзам придется вести с руководством VW новые переговоры об условиях труда, в том числе относительно продолжительности рабочего дня и оплаты отпусков.

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"Мы даем компании срок до конца октября, чтобы отозвать уведомление о расторжении соглашений", - заявил главный переговорщик профсоюза IG Metall Торстен Грёгер в Ганновере, где представители профсоюзов и руководства VW встретились для очередного раунда переговоров.

"В противном случае будет запущен масштабный процесс, который, хочу подчеркнуть, откроет путь к проведению забастовок на предприятиях Volkswagen", - добавил он.

План реструктуризации, утвержденный VW в прошлом месяце, предусматривает сокращение до 100 тыс. рабочих мест, уменьшение модельного ряда вдвое, а также возможность закрытия четырех заводов в ФРГ. Как ожидается, его реализация позволит автопроизводителю сократить расходы на 20 млрд евро по всей цепочке создания стоимости к 2030 году.

Действующее соглашение между профсоюзом и VW запрещает проведение забастовок до 1 января.

В пятницу руководство IG Metall заявило, что автопроизводитель отказывается пересматривать решение о расторжении соглашений, вынуждая профсоюзы готовиться к противостоянию в новом году. Профсоюз обвиняет VW в отказе от обязательств, взятых компанией на себя в рамках значимого соглашения, заключенного в конце 2024 года. Автопроизводитель, в свою очередь, заявляет, что рассматривает все доступные возможности для сокращения расходов и сохранения конкурентоспособности.

Акции VW подешевели на 0,9% по итогам торгов в пятницу. С начала текущего года их стоимость снизилась на 34,6%.

Volkswagen ФРГ Германия
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