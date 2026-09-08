Volkswagen рассматривает возможность продажи производителя мотоциклов Ducati

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Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Германский автоконцерн Volkswagen (VW) рассматривает возможность продажи производителя мотоциклов Ducati в рамках общей ревизии портфеля активов, направленной на сокращение издержек, пишет Bloomberg.

Итальянский бренд входит в число 600 принадлежащих VW предприятий, охваченных ревизией, сообщил в интервью агентству Гернот Делльнер, главный исполнительный директор компании Audi, входящей в группу VW.

Обсуждение будущего Ducati является частью общего процесса оценки эффективности бизнеса, происходящего в VW, где привержены принципам "дисциплинированного и ответственного управления портфелем активов", отметил Делльнер. Он добавил, что никаких решений пока не принято.

Стоимость производителя супербайков может составить около 1,25 млрд евро, полагает аналитик Bloomberg Intelligence Майкл Дин, исходя из оценок аналогичных компаний.

Ducati была основана в 1926 году в Болонье братьями Андриано, Бруно и Марчелло Дукати. Первоначально компания специализировалась на выпуске радиотехники. Производством мотоциклов Ducati занялась лишь после Второй мировой войны, сейчас она выпускает около 50 тыс. мотоциклов в год. Выручка компании по итогам прошлого года составила 925 млн евро, операционная прибыль - 52 млн евро.

Audi приобрела Ducati в 2012 году. Вопрос о продаже итальянского бренда поднимался в 2017 году, тогда заинтересованность в его покупке выразила американская Harley-Davidson Inc.

VW проводит комплексную ревизию активов в стремлении сократить расходы и повысить свою конкурентоспособность. Ранее в сентябре наблюдательный совет концерна утвердил план реструктуризации бизнеса, предусматривающий масштабное сокращение штата, урезание модельного ряда вдвое, а также возможность закрытия нескольких заводов в Германии.