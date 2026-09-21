В Германии десятки тысяч сотрудников автопрома проводят акцию протеста

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Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - В Германии десятки тысяч сотрудников автомобильной промышленности принимают участие в акциях протеста с требованием к властям и руководству сохранить рабочие места, сообщает в понедельник The Guardian.

В протестах участвуют работники Volkswagen, BMW, Mercedes-Benz и ряда других торговых марок.

Ранее в Volkswagen объявили о планах сократить в ближайшие три года 100 тыс. рабочих мест. BMW и Mercedes тоже сокращают штат сотрудников.

Протестующие также призывают власти к поддержке их отрасли, в частности, через субсидии.

The Guardian отмечает, что кризис немецкого автопрома связан, в частности, с развитием китайской индустрии электромобилей, которые дешевле и зачастую оснащены более продвинутыми функциями по сравнению с немецкими аналогами.