Акции протеста в Бельгии прошли без существенных беспорядков

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Манифестации протеста, прошедшие в субботу в разных местах Бельгии, завершились во второй половине дня без значительных инцидентов, сообщают национальные СМИ.

Отмечено только столкновение молодежи с полицией в конце марша в столичном квартале Сен-Жиль, где был применен слезоточивый газ.

В Брюсселе колонна манифестантов была немногочисленной, СМИ пишут о нескольких сотнях протестующих - преимущественно из числа молодежи и представителей отдельных гражданских организаций. Крупные профсоюзы в этот день официальных акций не организовывали.

Собравшиеся выступили в защиту покупательной способности, за улучшение систем здравоохранения и образования. Участники протестовали, среди прочего, против полицейского насилия и действий коалиционного правительства.

Статичный митинг протестующих был официально согласован городскими властями и полицией Брюсселя, однако последующее движение колонны по улицам города разрешения не имело. Именно попытка совершить несанкционированный марш привела к жестким мерам силовиков, которые заблокировали улицы кордонами с водометами.

Бельгийские правоохранительные органы подтвердили, что призывы к несанкционированным действиям в Брюсселе 24 октября, включая беспорядки и погромы, массово генерировались и распространялись с помощью искусственного интеллекта. В соцсетях распространялись афиши и листовки, полностью созданные искусственным интеллектом. Они давали конкретные инструкции по местам и времени сбора.

Однако большинство этих сгенерированных ИИ точек сбора остались абсолютно пустыми. А тех, кто собрался, координировали уже реальные гражданские объединения.

Вместе с тем из-за агрессивного ИИ-спама с призывами к погромам магазины на главных торговых улицах превентивно зашили щитами свои витрины, а полиция развернула в городе беспрецедентные силы.