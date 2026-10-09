В Брюсселе десятки тысяч человек протестовали против планов сократить расходы бюджета

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - В Брюсселе около 30 тысяч человек вышли на акцию протеста против мер по существенному сокращению расходов госбюджета, сообщают бельгийские СМИ со ссылкой на данные полиции.

В городе произошли столкновения между полицией и гражданами в черной одежде и масках, которые кидались в стражей порядка камнями и петардами. Они устроили несколько поджогов, в частности, подожгли парковку велосипедов и электроскутеров. Полиция применила слезоточивый газ, водометы и использовала дубинки для разгона толпы.

Протесты вызвали приостановку транспортного движения. В аэропорту Брюсселя отменили в пятницу не менее 107 рейсов.