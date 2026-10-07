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В Льеже полиция задержала 107 участников студенческих протестов

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Полиция Льежа задержала 107 студентов, которые вышли на акции протеста из-за недовольства системой образования Бельгии, сообщает Belga со ссылкой на чиновников.

Участники акции поджигали городской имущество.

Протесты проходят и в других бельгийских городах. По сообщениям телеканала VRT, в среду в Брюсселе около 250 человек прошли маршем от Центрального вокзала в знак недовольства образовательной политикой.

Протесты продолжаются уже несколько дней. Студенты и школьники протестуют, в частности, против роста стоимости обучения в университетах, перегруженного расписания и переполненных аудиторий.

В сентябре, подобные протесты начались во Франции. Как отмечали французские СМИ, главным катализатором выступлений учащейся молодежи является хроническое недофинансирование сферы образования. Протесты направлены, в частности, против острой нехватки учителей и отсутствия оперативной замены заболевших преподавателей, переполненных аудиторий, ветхого состояния учебных корпусов и общежитий, износа инфраструктуры и низкого качества учебных материалов.

По последним данным Министерства национального образования Франции, в среду в 459 учебных заведениях полностью или частично отменены занятия. Накануне сообщалось о полной или частичной отмене занятий в 891 учебном заведении. Между тем, французские профсоюзы работников образования призывают провести в четверг забастовки и манифестации в поддержку протестующих учащихся.

Льеж Бельгия Франция Брюссель
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