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Начальник Генштаба ЦАХАЛ выступил против плана Нетаньяху начать связанную с Ираном операцию

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Начальник генерального штаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) генерал-лейтенант Эяль Замир выступил против попытки политического руководства страны отдать приказ о проведении некой военной операции, касающейся Ирана, до предстоящих во вторник выборов в Кнессет, сообщает 12-й канал израильского телевидения.

По его данным, Замир противится выполнению операции, характер которой официальные лица не раскрывают, и потребовал от премьер-министра Биньямина Нетаньяху, прежде чем приступать к выполнению подготовленного приказа, предоставить "письменный документ с юридическим обоснованием" этого шага.

Один из военных источников, на которого ссылается телеканал, пояснил: "Речь идет о шаге, который может привести к стремительному столкновению с Ираном в крайне деликатный и драматичный момент, что чревато подобным просчетом".

Телеканал также приводит слова других осведомленных лиц, согласно которым военное руководство обеспокоено тем, что политики пытаются "использовать иранскую тему в своих политических интересах".

В минувшую пятницу начальник генштаба ЦАХАЛ заявил, что в настоящее время нет оперативной необходимости в возобновлении ударов по Ирану до выборов в Кнессет. При этом он отметил, что "если мы придем к выводу, что такой удар необходим, мы его нанесем".

Израильские критики обвиняют Нетаньяху в стремлении возобновить войну с Ираном, чтобы повлиять на исход голосования 27 октября или добиться его переноса. Сам Нетаньяху эти обвинения отвергает.

В воскресенье президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что Соединенные Штаты не будут наносить удар по Ирану в ближайшее время.

Дональд Трамп Иран
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